YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Atatürk Üniversitesi, STK buluşmalarına bir yenisini daha ekledi

Atatürk Üniversitesi, STK buluşmalarına bir yenisini daha ekledi

ERZURUM HABERLERİ  | 22.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

Toplumla iş birliği misyonu çerçevesinde şehrin yöneticileri ve STK, dernek, vakıf temsilcileriyle güçlü bir iletişim köprüsü kuran Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda 9.

Toplumla iş birliği misyonu çerçevesinde şehrin yöneticileri ve STK, dernek, vakıf temsilcileriyle güçlü bir iletişim köprüsü kuran Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda 9. STK Buluşmasını gerçekleştirdi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden ve geleneksel hale gelen Üniversite-STK Buluşmalarının 9.’suna 200 sivil toplum kuruluşu katılım sağladı.
Konuk Evi 2’de gerçekleşen buluşmaya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli’nin yanı sıra rektör yardımcıları, fakülte dekanları, araştırma ve uygulama merkez müdürleri, ofis koordinatörleri ile basın mensupları, vakıf, dernek, sendika ve STK temsilcileri katıldı. Üniversite bünyesinde yapılan çalışmaların ve tasarlanan projelerin anlatıldığı toplantıda katılımcılar, görüş ve isteklerini, üniversiteden beklentilerini ve kentin kalkınmasıyla ilgili fikirlerini paylaştılar.
Yeni Nesil Üniversite Vizyonu Kapsamında 43 Öncelikli Proje Belirlendi
Toplantının açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç öncülüğünde yürütülen “Yeni YÖK Vizyonu” çerçevesinde üniversitelerin rolünün değiştiğini ve genişlediğini belirtti. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirmenin yanına toplumla bütünleşme misyonunun da eklendiğini ifade eden Çomaklı, bu kapsamda Atatürk Üniversitesinin kapılarını herkese açarak topyekûn bir bütünleşmenin sağlandığını vurguladı.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında atılan adımları da konukları ile paylaşan Rektör Çomaklı; üçüncü yılını tamamlayan proje kapsamında 29 birimin kurulduğunu, birçok pasif birimin aktif hale getirildiğini ve eksikleri olan birimlerin ise yeniden yapılandırıldığını söyledi. Bu 3 yıllık süreçte 19 katılımlı arama konferansını, kurum dışından 200, kurum içinden ise 1000 kişilik bir ekiple gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda öncelikli 43 projenin belirlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Çomaklı, aralık ayında ise şehir için büyük önem arz eden Erzurum’un Geleceği Arama Konferansını düzenlediklerini aktardı. Bu konferansta ortaya çıkan 49 proje başlığını STK buluşmasına katılan temsilcilerle paylaştıklarını kaydeden Rektör Çomaklı, öncelikli alanları belirlemek için verilen puanları rapor haline getireceklerini ve ilgililere ulaştıracaklarını dile getirdi.
“Enerjisi ve Girişimcilik Ruhu Yüksek Bir Aileyiz”
Bu doğrultuda Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut çıktılara ulaştığını söyleyen Rektör Ömer Çomaklı: “Eksiksiz bir ekosistemimiz, topluma katkı aşamasında önemli atılımlar gerçekleştirdiğimiz uygulama ve araştırma merkezlerimiz, enerjisi ve girişimcilik ruhu yüksek gençlerimiz ile güçlü bir akademik kadromuz var. Proje geliştirmek, iş birliği yapmak için gerekli olan her şeye sahibiz ve bu anlamda ortaklaşa çalışmak ve projelere destek vermek üniversite olarak görevimiz. Sivil Toplum Kuruluşları ile bundan sonraki süreçte daha fazla iş birliğine imza atıp ülkemizi, bölgemizi ve şehrimizi kalkındıracak projeler geliştireceğiz” şeklinde konuştu.
“Yeni Nesil Üniversite Projesi Şehirde Heyecana Sebep Oldu”
Karşılıklı beklenti ve taleplerin konuşulduğu bu buluşmaların geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı A. Mustafa Güvenli, Üniversite-STK iş birliği konusunda neler yapılabilir, proje teşvikleri, proje üretim süreci ve proje geliştirme aşamalarında izlenecek yol haritaları neler olabilir noktasında arayışların devam ettiğini söyledi. Yeni Nesil Üniversite projesinin şehirde heyecana sebep olduğunu ifade eden Güvenli, bu çerçevede gerçekleştirilen Erzurum’un Geleceği Arama Konferansında çıkan sonuçların kentin gelişimine katkı sunacağını dile getirdi.
Sivil toplum kuruluşlarının, çalışma alanlarına göre komisyonların oluşturulmasının etkili bir iş birliği için oldukça önemli olduğunu aktaran Başkan Güvenli, bu konudaki hassasiyetinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ederek 9. STK Buluşmasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Toplantı; katılımcıların yönelttiği soru, görüş, öneri, dilek ve temennilerin sunulmasının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:34
İkindi
15:34
Akşam
18:04
Yatsı
19:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.