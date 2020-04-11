YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Tübitak-1513 desteği kazandı

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Tübitak-1513 desteği kazandı

ERZURUM HABERLERİ  | 11.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi, sadece 5 üniversitenin desteklendiği Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik ülkemizin en kapsamlı ve prestijli programı olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile desteklenmeye hak kazandı.Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi; Üniversite-Sanayi iş birliğinin sağlanması, üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Teknoloji Transfer Ofislerine destek olmak amacıyla uyguladığı TÜBİTAK 1513 Programı tarafından desteklenecek üniversiteler arasında yerini aldı.“Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Bilgi ve Teknolojiyi Üretmeye Devam Edeceğiz”Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Tübitak-1513 desteği kazandı

Atatürk Üniversitesi, sadece 5 üniversitenin desteklendiği Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik ülkemizin en kapsamlı ve prestijli programı olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile desteklenmeye hak kazandı.
Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi; Üniversite-Sanayi iş birliğinin sağlanması, üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Teknoloji Transfer Ofislerine destek olmak amacıyla uyguladığı TÜBİTAK 1513 Programı tarafından desteklenecek üniversiteler arasında yerini aldı.
“Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Bilgi ve Teknolojiyi Üretmeye Devam Edeceğiz”
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, elde edilen bu başarının kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade etti.
Üniversite olarak birçok alanda önemli başarıların altına imza attıklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı, TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile desteklenmeye hak kazanmalarıyla ilgili olarak: “Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal, kültürel değer kazanmasında önemli rol oynayan birimlerdir. Bu kapsamda üniversitemizde; özel sektör kuruluşları arasında iş birliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu iş birlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üretmiş olduğu birçok projeye destek almaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Teknoloji Transfer Ofisinin bu başarısında emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı Atatürk Üniversitesinin, donanımlı personeli ve son teknolojiye sahip alt yapısı ile projeler geliştirmeye, araştırma yapmaya ve ülkesine hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa’da "İstisna kapsamındaki vatandaşlar" için toplu taşıma noktaları belirlendi

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Emeklilik parasını ve bayram ikramiyesini “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

Emeklilik parasını ve bayram ikramiyesini “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:36
Öğle
12:21
İkindi
16:01
Akşam
18:56
Yatsı
20:18

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Şeker Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Bayramoğlu Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İMO Erzurum Şubesi’nden Berat Kandili mesajı

İMO Erzurum Şubesi’nden Berat Kandili mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Karaçoban Devlet Hastanesi’nde Doktor Sıkıntısı

Karaçoban Devlet Hastanesi’nde Doktor Sıkıntısı

İlahiyatçı Muhammed Hanefi Palabıyık:

İlahiyatçı Muhammed Hanefi Palabıyık:

ERKÜSAT'tan Ebubekir Efendi'nin torunlarına vefa

ERKÜSAT'tan Ebubekir Efendi'nin torunlarına vefa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.