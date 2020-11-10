Atatürk Üniversitesinde Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum’da düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı, pandemi kuralları çerçevesinde Havuzbaşında bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saatler 09:05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşının okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi. Devlet erkânının hazır bulunduğu törende, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yer aldı.

Atatürk Üniversitesinde Hayat Durdu

Aynı anda Atatürk Üniversitesinde de anma programı düzenlendi. Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtında gerçekleşen törene rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler ve vatandanşlar katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan’ın anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Gerçekleşen törenlerin ardından Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade salonunda Mustafa Kemal Atatürk temalı şiirlerin okunması ve Atatürk Oratoryosunun sunumuyla ile devam etti. Törende ayrıca; öğrenciler tarafından milli duygular barındıran şiirler okundu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün günümüze ışık tutan görüşleri ile fikirleri anlatıldı.

“Bir Milletin Var Olma Mücadelesine Adanmış Bir Hayat”

10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Programına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; “Güçlü ve ilerici, kendine güvenen fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak bize açtığı medeniyet yolunda, özgür yaşamaya devam ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. sene-i devriyesinde aynı hassasiyet ve minnettarlıkla anıyoruz.

Atatürk, “Benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyerek baki değerlerin fâni bedenlerden üstün olduğunu, asıl önemli olanın binlerce şehit kanıyla, fedakârlık ve imanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya durdukça payidar kalacağını bize hatırlatmaktadır.

Atatürk Üniversitesi bu sorumluluğun bilincinde olarak daima mükemmele ulaşmanın arayışı içerisinde Cumhuriyetin değerlerine, kazanımlarına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak, bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşımak için azim ve gayret içerisinde olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Programın ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, valilik tarafından organize edilen etkinliğin Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmesinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

