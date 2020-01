Atatürk Üniversitesi’nde Bisiklet Politikaları ve Uygulamaları Çalıştayı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri destek programı ile Çağlayan Bilim Sanat Kültür Derneği tarafından yürütülen Erzurum Bisiklet Günleri 5 Adımda Bisiklet Rotaları projesi kapsamında, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen “Kentsel Yeşil Altyapı: Bisiklet Politikaları ve Uygulamaları” çalıştayı, Kültür Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra; Erzurum Valisi Okay Memiş, 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Bulut ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“Çalıştay, Akıllı Şehirler/Sürdürülebilir Şehirler Yaklaşımını Destekliyor”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri içerisinde yer alan ve Atatürk Üniversitesinin benimsediği karasal ekosistemler ve amaçlar için ortaklıklar bileşenleri çerçevesinde düzenlenen “Kentsel Yeşil Altyapı: Bisiklet Politikaları ve Uygulamaları” çalıştayda kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu birlikteliğin; tartışılacak konular, büyük ekosistem ve alan kullanımları gerektiren şehirlerin daha sürdürülebilir planlanması bakımından karasal ekosistemlerin yaşatılmasına katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayın, Cumhurbaşkanlığı tarafından koordine edilmekte olan Akıllı Şehirler/Sürdürülebilir Şehirler yaklaşımını desteklemesi ve merkezi politikaların bölgesel ve yerelde sahiplenilmesi bakımından da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı, çalıştay programına katılarak kentsel yeşil altyapı bileşeni olarak bisiklet konusunun Erzurum’da tartışılmasını sağlayan kamu, yerel yönetim, sivil toplum ve üniversitelerimize, düzenleme kuruluna, kıymetli bilim insanlarına ve özellikle ulaşım ve bisiklet konusunda süreçleri takip eden ve sonuçlandıran Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya teşekkür ederek, Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırmalar, projeler, yayınları kadar Yeni Nesil Üniversite vizyonu ile bu tür toplumsal fayda oluşturma ve çok paydaşlı programlar yürütme kararlılığının da devam edeceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

“Erzurum’un Potansiyelinden Faydalanmalıyız”

Atatürk üniversitesinin birçok konuda olduğu gibi yine önemli bir konu başlığına da ev sahipliği yaptığını belirterek sözlerine başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş, çeşitli etkinlikler vesilesiyle şehirdeki paydaşları bir araya getiren Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.

Erzurum’un birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını belirten Vali Memiş, bu güzelliğe seyirci kalınmaması gerektiğini çeşitli faaliyetlerle bu güzellikten istifade edilmesinin şehrin gelişmesi ve ilerlemesi açısından elzem olduğunu vurguladı. Yaz-kış her türlü kültürel, sportif ve turistlik etkinliklere rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek bir potansiyele sahip olan, tarihi dokusunu koruyan kadim şehir Erzurum’da önemli bir altyapı imkânı bulunduğuna dikkat çeken Vali Okay Memiş; tarihi eserlerden, kültürel mirastan ve spor tesislerinden azami ölçüde faydalanmanın önemine değindi.

Kentsel Yeşil Altyapı: Bisiklet Politikaları ve Uygulamaları çalıştayı, 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Muğla ENVERÇEVKO Derneği EuroVelo Ulusal Koordinatörü Öğr. Üyesi Feridün Ekmekci ile Muğla ENVERÇEVKO Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Adnan Cangir’in sunumlarıyla sona erdi.