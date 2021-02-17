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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü ertelendi

17.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Kurtuluş Savaşı’nda 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı’nın şehadetinin 100.

Kurtuluş Savaşı’nda 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı’nın şehadetinin 100. yılında gerçekleştirilmesi planlanan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.
Kurtuluş Savaşının simge isimlerinden Şehit Şerife Bacı’nın donarak şehit olmasının 100. Yıl dönümü anısına yapılacak olan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi. Konuyla ilgili Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, her yıl düzenlen ’Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün bu yıl 18-21 Şubat tarihlerinde, "Şerife Bacı’nın şehit oluşunun 100. yılında 100 Şerife Bacı yürüyor" adı altında yapılmasının planlandığı hatırlatıldı. Yürüyüşün 95 kilometrelik güzergah olan İnebolu-Kastamonu arasında yapılacağının belirtildiği açıklamada, "Yürüyüş, bölgemizde yaşanan ağır kış koşulları nedeniyle ertelenmiş olup, bu anlamlı etkinliğe katılacak olan tüm saygıdeğer vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Etkinlik tarihi ayrıca bildirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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