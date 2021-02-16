Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda, 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın şehadetinin 100. yılında gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüş, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, her yıl düzenlen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün bu yıl 18-21 Şubat tarihlerinde, "Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılında 100 Şerife Bacı yürüyor" adı altında yapılmasının planlandığı belirtildi.

Yürüyüşün 95 kilometrelik güzergah olan İnebolu-Kastamonu arasında yapılacağının kaydedildiği açıklamada, "Yürüyüş, bölgemizde yaşanan ağır kış koşulları nedeniyle ertelenmiş olup, bu anlamlı etkinliğe katılacak olan tüm saygıdeğer vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Etkinlik tarihi ayrıca bildirilecektir." ifadelerine yer verildi.

