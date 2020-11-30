YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Atatürk'le fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Atatürk'le fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

ADANA HABERLERİ  | 30.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Atatürk'le fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı Remziye Tatlı, 98 yaşında hayatını kaybetti.

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsünde tarih dersini dinlerken çekilen fotoğraftaki lise öğrencisi Remziye Tatlı, gece yarısı evinde uyurken, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu hayata gözlerini yumdu.

Atatürk'le fotoğrafı bazı ders kitaplarının ilk sayfasına da basılan Tatlı, bugün öğle namazının ardından Adana Asri Mezarlığı'na defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:25
Öğle
12:32
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.