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Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışması Kocaeli’nde düzenlenecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.11.2020 11:39 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, valilik ve atlı spor kulübü iş birliğinde Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmaları düzenlenecek.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82.

Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışması Kocaeli’nde düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, valilik ve atlı spor kulübü iş birliğinde Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmaları düzenlenecek.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla düzenlenecek Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmaları, Kocaeli’nde yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü işbirliğinde yapılacak olan yarışmalar 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmasına Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Antalya olmak üzere toplam 4 ilden 60 sporcu katılım gösterecek. Ayrıca yarışmalara Kocaeli’nden 15 sporcunun katılması bekleniyor.
Yarışmada katılan her sporcuya kokart, dereceye giren sporculara ise kupa ödülleri verilecek. Bununla beraber tüm yarışlarda dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolasıyla Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar uygulanacak. Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmasına Konkurhipik Milli Takımının Kaptanı Sencer Horasan da katılacak. Balkan Şampiyonluğunun yanı sıra sayısız Türkiye başarıları olan Horasan’ın, bununla beraber Cumhurbaşkanlığı Kupaları, Başbakanlık Kupaları, Genelkurmay Başkanlığı kupaları bulunuyor.

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