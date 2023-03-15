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Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı

15.03.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 100. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Süleyman Elban, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mehmet Serkan Dan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adana Tren Garı'nda devam eden programda, Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili canlandırıldı, trenden inen bir gazi Vali Elban'a Türk bayrağı verdi.

Programda konuşan Karalar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Atatürk'e Kurtuluş Mücadelesi'nin ilhamını veren kentin Adana olduğunu belirten Karalar, Atatürk'ün Adana'yı toplamda 9 kez ziyaret ettiğini, bunun kente verdiği önemi de gösterdiğini söyledi.

Törene, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, gaziler ve öğrenciler de katıldı.

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