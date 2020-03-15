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Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı

ADANA HABERLERİ  | 15.03.2020 12:57 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 97.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk Parkı’nda başlayan törende Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Adana Tren Garı’nda devam eden etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Mart 1923’te trenle Adana’ya gelişi canlandırıldı. Buradaki törende Vali Mahmut Demirtaş, trenden inen bir gazi tarafından kendisine verilen Türk Bayrağı’nı üç defa öpüp alnına götürmesinin ardından teslim aldı.
Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 97. yıl dönümü etkinliğine Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Orhan Sümer, İsmail Koncuk, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, askeri-mülki erkan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile öğrenciler katıldı.

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