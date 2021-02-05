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Atatürk’ün Akhisar’a gelişinin 98. Yıl dönümü törenle kutlandı

05.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Akhisar’a ziyaretinin 98.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Akhisar’a ziyaretinin 98. yıldönümü Milli Egemenlik Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün Manisa’nın Akhisar ilçesine gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Program saat 10:00’da Milli Egemenlik Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlandı. Törenin açılış konuşmasını yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptı. Başkan Besim Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “1923 yılından sonra birkaç kez daha güzel şehrimizi onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk şehrimiz ve Akhisarlılar için belediyenin onur defterine, ’Akhisar’da geçirdiğim birkaç saatlik zaman çok kuvvetli, çok kıymetli hatıra oluşturmaya kafi gelmiştir. Memleket güzel, halk temiz, samimi ve münevverdir. Bu muhitin havası da ne kadar derin bir muntazamdır’ sözleriyle şehrimizin ve sevgili Akhisarlıların değerine işaret etmiş ve bizleri onurlandırmıştır. Bu sözleri, Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sarf etmesi bizler için çok değerli ve anlamlıdır. ,
Törende Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri Alperen Başoğlu ‘Mustafa Kemal’e Giden Yol’, Derya Naz Hasanlar ‘Atatürk Destanı’ şiirlerini okudu.
Atatürk’ün Akhisar’a gelişini anlatan konuşmayı yapan Akhisar Halil Mandacı Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Fatma Bostan “Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Akhisar’a gelişinin 98. yılını kutluyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü Akhisar, Ege Bölgesi için, Türkiye için çok önem taşıyan bir şehirdir. Kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk de bunu çok iyi bilen bir liderdir. Mustafa Kemal Atatürk, daha Cumhuriyeti kurmadan önce Akhisar’a ilk ziyaretini 5 Şubat 1923 tarihinde gerçekleştirmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın mimarı, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı, her anlamda bizlerin en önemli atası Mustafa Kemal Atatürk’ün, Akhisar’a gelişi bizler için çok değerlidir. Bu ziyarette de Akhisar halkının Yunan işgaline karşı nasıl bir direniş, nasıl bir savunma gerçekleştirdiğini övgülerle anlatmıştır" dedi.
Akhisar Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından program sona erdi. Törende maske ve mesafe tedbirlerine özenle uyuldu.

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