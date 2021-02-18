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Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı

18.02.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 86.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 86. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
İskele bölgesinde Kızılkule önünde düzenlenen kutlamalara Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Başsavcısı Celal Tekin, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, Atatürk’le ilgili şiirler okundu ve halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

“Alanya’mız tarih boyunca yaşanmışlıklara dev bir sahne olmuştur”
Burada konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın Akdeniz en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Yücel, “ Akdeniz’in incisi Alanya’mız tarih boyunca yaşanmışlıklara dev bir sahne olmuştur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentimiz, zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahiptir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın 800 yıl önce fetih ederek, topraklarına kattığı Alanya, Selçuklu’ya başkentlik yapmış, Osmanlı’nın değer verdiği bir liman kenti olmuştur. Tarihte her zaman kıymet gören, stratejik bir öneme sahip olan Alanya, 18 Şubat 1935 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in teşrifleri ile değerine değer katmıştır. Ulu Önder’in Alanya’ya ayak bastığı günü; her 18 Şubat’ı, hepimiz sevinç ve coşkuyla adeta bayram havasında kutluyoruz. Şehrimizin geçmişten bugüne sahip olduğu değerlerini, kazanımlarını korumak, yaşatmak ve daha yükseğe taşımak için çalışıyoruz. Şehrimize yaptığımız her yatırım, her hizmet Ata’mızın hatırına bir saygı, bir şükran ifadesidir. 86 yıl önce Alanya’mızı ziyaret eden Ulu Önder Atatürk’ü, gazi ve şehitlerimizi bugünün anısına özlem ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Irak’ta terör örgütü tarafından alçakça katledilen Şehitlerimizin mekanı Cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Terörü bir kez daha lanetliyorum” dedi.

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