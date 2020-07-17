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Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 86’ncı yılı kutlandı

BOLU HABERLERİ  | 17.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Bolu’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün gelişinin 86’ıncı yılı düzenlenen törenle kutlandı.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 86’ıncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bolu’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün gelişinin 86’ıncı yılı düzenlenen törenle kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 86’ıncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk’ün heykelinin de bulunduğu Anıt Park’ta düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Çelen sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Tabiatin kalbi Bolu’ya teşriflerinizin 86’ıncı yıldönümünde 17 Temmuz 1934 yılında duyulan heyecanı Bolu halkı olarak yüreğimizde aynen hissediyor ve şehrimizi şereflendirmenizin gururunu bugün bir kez daha yaşıyoruz. 86 yıl önce onurlandırdığınız sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin ilmek ilmek dokunduğu Bolu günden güne sanayisi, tarımı ve turizmiyle Türkiye’nin gelişmesine önemli katkı veren illerden biri haline gelmiştir. Güzel şehrimiz Bolu gelişme ve kalkınma hedeflerine emin adımlarla yürümektedir” dedi.

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