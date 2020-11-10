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Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.yıl dönümü

BİTLİS HABERLERİ  | 10.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Bitlis’in Hizan ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde başlayan program kapsamında kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından ise program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi.
Törene Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakçı, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

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