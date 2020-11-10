Van’ın Başkale ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Başkale ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve ilçe protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Başkale Anadolu Lisesinin konferans salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan programda, şiirler okundu. ‘Kimsin Sen’ adlı gösteri, ‘Atatürk’e Mektup’ adlı slayt gösterisi ve orotoryo gösterileri yapıldı.

Yüzbaşı Çağlar Aktaş’ın ‘Asker ve Devlet Adamı Atatürk’ konulu sunumunun ardından program sona erdi. Anma programına İlçe Kaymakamı Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

