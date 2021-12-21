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Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi

21.12.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün Edirne'de 91 yıl önce kaldığı odada konser verildi

EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Edirne ziyareti sırasında kaldığı odasında konser verildi.

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümü etkinlikleri kapsamında belediye ve topluluk iş birliğinde gerçekleşen konserde ses sanatçısı Sebati Balkan ve saz heyeti yer aldı.

Konserde, "Bülbülüm Altın Kafeste", "Selanik ve "Çalın Davulları" türküleri başta olmak üzere Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Balkan, konserde Atatürk'ün kendi sesinden kaydedilen "Selanik" türküsüne ait kaydı dinlettirdi.

Konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Topluluk Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk, AA muhabirine, Atatürk'ün 91 yıl önce Edirne ziyaretinde konakladığı odada verilen konserin sosyal medyadan ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirten Öztürk, "Ata'mızın Edirne'ye gelişinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde topluluk olarak Atamızın konaklamış olduğu odada onun sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan mini bir konser verdik. Bu konserle Atatürk'ü yad etti." dedi.

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