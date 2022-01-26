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Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

26.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 89. yıl dönümü kutlandı

GAZİANTEP (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 89. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'na geçti.

Buradaki program İki Gazi'nin 36 Saati adlı belgeselin gösterimiyle devam etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'in, kurtuluş döneminde büyük mücadele verdiğini söyledi.

Kentin kurtuluşta 6 bin 317 şehit verdiğini ifade eden Bakbak, "Kent 9 ay boyunca açlıkla, yoklukla mücadele verdi. Bu öyle bir mücadele ki kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla yokluğa karşı istiklal ve istikbal mücadelesi. Bu mücadelenin ardından bu ateş yiğitlerimizin, Şehitkamil, Şahinbey, Karayılanların, Gaziantep halkının vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi adım adım tüm Türkiye'ye yayılmıştır. " dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 89 yıl önce iki gazinin büyük bir hasretin ardından buluştuğunu belirtti.

Geçmişten aldıkları büyük güç ve azimle yola devam ettiklerini anlatan Şahin, "Kurtuluş mücadelesinde zerdali çekirdeğiyle açlığa direnen şehir günümüzde dünyanın lezzet başkenti oldu. O gün dünyanın en büyük ordularına 'iman varsa imkan vardır' diyerek mesaj veren Gaziantepliler, Türkiye'nin sınırlarının korunmasına vesile oldu. Ekonomik zafer de buradan geliyor, o gün o duruş bugün 10 milyar dolar ihracatıyla büyük bir ticaret merkezi galine geldi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi bandosu Atatürk'ün sevdiği şarkıları çaldı.

Törene, Vali Davut Gül'ün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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