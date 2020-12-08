YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Atatürk’ün hatırası Keçiören’de yaşayacak

Atatürk’ün hatırası Keçiören’de yaşayacak

ANKARA HABERLERİ  | 08.12.2020 13:04 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'nin bahçesinde metruk halde bulunan ve milli mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargâh olarak kullanılan "Atatürk Evi" restore edilecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kalaba Mahallesi’ndeki Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'nin bahçesinde metruk hâlde bulunan ve milli mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargâh olarak kullanılan "Atatürk Evi"ni restore edeceklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Altınok, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'ni ziyareti sırasında buranın kampüsünde metruk halde bulunan ve milli mücadeleye karargâhlık yapmış olan metruk haldeki yapıyı da inceledi.

İncelemelerinin ardından görüşlerine yer verilen Altınok, "Milli mücadelemizin ve büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası olan bu yapıyı restore ederek bu güzel hatırayı hem yaşatacağız hem de geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Altınok, Keçiören’in milli mücadele acısından önemli bir yere sahip olduğunu da hatırlatarak şunları aktardı:

"Kurtuluş savaşımızın mimarı ve kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldiğinde aslında milli mücadelenin karargâhına; Keçiören’e gelmiştir. Şuan Meteroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binada Milli Mücadeleyi yönetmiştir. Aynı zamanda Teknokent’in bahçesinde bulunan bu yapıyı da karargâh olarak kullanmıştır. Maalesef şu an metruk bir halde olan yapıyı inşallah en kısa zamanda Ankara Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraber restore edip Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında veya daha öncesinde açmış olacağız. Yapının restorasyonunu da aslına uygun şekilde yapıp, Atatürk’ün yaşadığı yer olarak ziyaret edilecek bir mekân haline getireceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:45
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Ayfer Muratlı Eczanesi
Cankaya
Besakule Metropol Eczanesi
Cankaya
Betül Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
İncesu Tarman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.