Atatürk’ün hatırası yaşatılıyor

Balıkesir’de, Atatürk’ün hatıraları yaşatılmaya devam ediyor. Atatürk’e kapılarını açan Terzizade Saadettin Bey Konağı, aslına uygun restore edilip müze olarak Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi işbirliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Nisan 1934 tarihinde Havran’a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, aslına uygun bir şekilde müze olarak restore ediliyor. Atatürk’ün, Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı (Kocaseyit) ile görüşmeler gerçekleştirdiği konak, Havran Cumhuriyet Caddesi’nde bulunuyor. Özaydın Ailesi tarafından 25 yıllığına Havran Belediyesi’ne tahsis edilen konak, müze olarak halkın kullanımına açılacak. 2019 Kasım ayında başlanan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.



