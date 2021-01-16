YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

Atatürk'ün ilk basın toplantısının 98. yıl dönümü Kocaeli'de kutlandı

16.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: -"19 Mayıs 1919'da başlayan ve zaferle sonuçlanan bağımsızlık hareketimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferlerle sonuçlanmıştır. O dönemde Cumhuriyetin ilan edileceği ilk bu toplantıda söylenmiştir"

KOCAELİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 98. yıl dönümü kutlandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) Atatürk'ün 98 yıl önce bir grup gazeteciyle toplantı yaptığı Kasr-ı Hümayun'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, basın mensuplarına Kovid-19 salgını sürecinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kocaeli'de 16 Ocak 1923'te gerçekleştirilen basın toplantısının önemine işaret eden Yavuz, "19 Mayıs 1919'da başlayan ve zaferle sonuçlanan bağımsızlık hareketimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zaferlerle sonuçlanmıştır. O dönemde Cumhuriyetin ilan edileceği ilk bu toplantıda söylenmiştir. Şunu unutmamak lazım; dünden ders alınırsa felaketler olmaz. Tarihi sadece ezberlemekle olmuyor. Neden o döneme geldiğimizi sorgulamalıyız. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 16 Ocak 1923'teki ruhun anlaşılmasının ve yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kasr-ı Hümayun'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirildiğine işaret eden Büyükakın, "Yeni kurulacak devletin yönetim biçiminin 'Cumhuriyet' olacağını o toplantıda ifade ettiler. Kadına seçilme hakkının verileceği ifadesi geçti. Merkezin Ankara olacağı gibi ifadeler vardı. Akşam saatlerinde 6 basın mensubuyla başlayan toplantı, sabah saatlerine kadar sürmüştür." diye konuştu.

KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan ise salgın nedeniyle az sayıda davetliyle tören düzenlediklerini, gelecek yıllarda 16 Ocak törenlerini bütün basın mensuplarıyla kutlamayı ümit ettiklerini kaydetti.

Daha sonra tarihi Kasr-ı Hümayun'daki salonda Vali Yavuz, Büyükakın, Kaplan ve diğer katılımcılar tarafından günün anısına sembolik basın toplantısı gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:15
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:29

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Derman Eczanesi
Golcuk
Gamze Eczanesi
Golcuk
Dilek Eczanesi
Degirmendere
Deva Eczanesi
Izmit
Oğuz Eczanesi
Izmit
Atun Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Karantina süresince evde alınacak önlemler

Karantina süresince evde alınacak önlemler

Pandemi döneminde E-ticarete yoğunluk iç piyasayı canlandırdı

Pandemi döneminde E-ticarete yoğunluk iç piyasayı canlandırdı

Kartepe'de kayak pistlerinin yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından açılması planlanıyor

Kartepe'de kayak pistlerinin yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından açılması planlanıyor

İzmitlilerin talepleri Büyükşehir Meclisine taşındı

İzmitlilerin talepleri Büyükşehir Meclisine taşındı

Sultan Baba Türbesi’nin çevresi değişiyor

Sultan Baba Türbesi’nin çevresi değişiyor

İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada

İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.