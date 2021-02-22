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Atatürk’ün isteği ile yapılan okul tarihe ışık tutuyor

22.02.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen tarihi okul günümüze ışık tutarken, Tomarzalılar ise bu tarihi okulun restorasyonunu yapılmasını istedi.Tomarza ilçesine bağlı Toklar Mahallesi içerisinde bulunan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla yapılan tarihi okul hakkında Toklar Mahalle Muhtarı Cemil Ünlü şu açıklamalarda bulundu: "Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk tarafından yapılan Toklar İlkokul’u olarak bilinen bir okuldur.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen tarihi okul günümüze ışık tutarken, Tomarzalılar ise bu tarihi okulun restorasyonunu yapılmasını istedi.
Tomarza ilçesine bağlı Toklar Mahallesi içerisinde bulunan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla yapılan tarihi okul hakkında Toklar Mahalle Muhtarı Cemil Ünlü şu açıklamalarda bulundu: "Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk tarafından yapılan Toklar İlkokul’u olarak bilinen bir okuldur. Aynı zamanda bu tarihi okulun hem yatılı hem de içerisinde marangoz ve demir atölyesi de bulunmaktaydı. Bu okulu bitirip mezun olanlar o dönem direk memur oluyordu. Bu tarihi okul 1980 yıllara kadar kullanıldı ve daha sonra maalesef bakımsızlıktan bu hale geldi. Muhtarlığım döneminde tarihi okulumuzun restorasyonu yapılması için ilgili kuruluşlara resmi başvurumu yaptım. Önceki dönem Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri eski İl Kültür Müdürümüzü İsmet Taymuş Beyin katkıları ile belirli bir aşamaya getirdik. Devletimiz projesini çizdirdi. Benim bildiğim bu proje çiziminden dolayı 116 bin lira ödediğini biliyoruz. Devletimizden ricamız tarihe ışık tutan bu tarihi okulumuzun restorasyonu biran önce yapılarak tamamlanmasını istiyoruz".

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