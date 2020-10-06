Atatürk’ün Kars’a gelişinin 96. yılında törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kars’a gelişi, 96. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Hükümet Konağı önüde düzenlenen tören Atatürk anıtına sırasıyla Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Erhan Altın tarafından çelenk sunumuyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, yaptı. Tören Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunlarının gösterisi ile sona buldu.

