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Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü kutlanıyor

23.08.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Kastamonu Valiliğince gerçekleştirilen kortejde katılımcılar, bando eşliğinde Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Vali Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Törene katılan bazı vatandaşların farklı modellerde şapkalar taktığı gözlendi.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi de açıldı.

Vali Meftun Dallı, burada gazetecilere, İstiklal Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Kastamonu'nun işgal görmemiş bir kent olduğunu hatırlattı.

Kastamonu'nun hem Çanakkale Savaşı'nda hem de Kurtuluş Savaşı'nda çok şehit verdiğini ifade eden Dallı, şöyle konuştu:

"Ayrıca Karadeniz üzerinden gelen mühimmatın İnebolu'dan İstiklal Yolu üzerinden aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasında da Kastamonu'muzun çok özel bir yeri vardır. Ulu Önder Atatürk de bunu bildiği için Kastamonu'dan davet gelince bir anlamda Kastamonu'yu ödüllendirerek ziyarete gelmiş, aynı zamanda da Şapka İnkılabı ve kıyafet inkılabını buradan başlatmıştır. Bu da Kastamonu için elbette ayrıca övünülecek, gurur duyulacak bir tarihi olay olmuştur."

Kastamonu'daki görevine birkaç gün önce başladığını dile getiren Dallı, "Göreve yeni başlamış bir Kastamonu Valisi olarak böyle bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah Kastamonu'muza geçmişten gelen o vizyonla hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin. Programımız devam edecek. İnebolu'ya mutlaka gideceğiz. Vaktimiz uygun olursa diğer ilçelerimizdeki programlara da inşallah katılacağız. 30 Ağustos’la bu programı tamamlayacağız." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

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