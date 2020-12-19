Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyeti Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve askerler katıldı.

Tören kapsamında gerçekleştirilen Atatürk Koşusu'nda Ömer Amaçtan birinci, Cihat Ulus ikinci, Ramazan Barbaros üçüncü oldu.

Koşuculara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, 101 yıl önce kente gelen Atatürk'ün vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandığını söyledi.

Kentteki Raşit Efendi Kütüphanesi'nde Atatürk'ün toplumun önderleriyle bir araya geldiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimize sadece bir kere değil dört ya da 5 kere geldiği belirtilmiştir. Her ziyaretinin amacı farklıdır, bu da gösteriyor ki Kayseri stratejik bir öneme sahiptir, Kayserililer bir işe sahip çıkarsa o iş yoluna girer. Çalışmaları sırasında ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz anlayışıyla ekonomik hamleler başlatmıştır. Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu yere tayyare fabrikasını kurmuştur. Bu fabrika savunma sanayimizin omurgasını oluşturmuştur. Sümer Bez Fabrikası kentimize kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kentimize geldiğinde Hunat Hatun Külliyesi'ndeki eserleri incelemiş ve hayranlığını gizleyememiştir. Kızıklı'daki bir Allah dostunu hasta olduğu için ziyaret etmiştir. Hem inancımıza hem de kanaat önderlerinin bu mücadelede yer almasını sağlama adına önemli bir duyarlılık göstermiştir."

Tören, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının verdiği mini konserin ardından sona erdi.

