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Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97. yıldönümü kutlandı

09.02.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97’inci yıldönümü düzenlenen bir törenle kutlandı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuşadası’nı ziyaretinin 97’inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97’inci yıldönümü düzenlenen bir törenle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuşadası’nı ziyaretinin 97’inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Atatürk’ün ilçeye gelişinde durup Kuşadası’nı izlediği için ismi Gazibeğendi Tepesi olan noktada sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Özgür Batçıoğlu, idari ve mülki amirler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari’nin Atatürk heykeline çelenk koymasıyla sona erdi.
Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, 9 Şubat’ın Kuşadası için çok önemli bir gün olduğunu belirterek “Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel kentimizi ziyaret edişinin 97’nci yıl dönümünü kutluyoruz. Onun aziz hatırasını yaşatmak ve bizlere emanet ettiği bu güzel cumhuriyeti korumak en büyük görevimiz. Bizlere örettiği ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Ulu önderimizin mirasını gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

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