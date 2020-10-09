Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 95. yılı kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 95. yılı düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’yı onurlandırmasının 95. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını söyledi. Vali Karadeniz yayımladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vilayetlerini tek tek dolaşarak Anadolu insanıyla bir araya gelmiş, milletine moral aşılamıştır. İşgal güçlerinin yakıp yıktığı ve zulüm ettiği Manisa halkının kısa süre içerisinde yaralarını sardığını gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, felaketlerin insanları, akılları başında olan milletleri azimli hamlelere sevk ettiğini ve Manisa halkının da bu hamleleri yaptığını belirterek Manisalılara teşekkür etmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Atatürk’ün işaret ettiği istikamette hızla büyümesi ve dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmesiyle birlikte Manisa da büyümekte, gelişmekte ve her geçen gün değerine değer katmaktadır. Manisa’ya gelişinin 95. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz hemşehrilerimi saygıyla muhabbetle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 95. yılı dolayısıyla 10 Ekim Cumartesi günü 09.30’da Manisa Tren Garında tören düzenlenecek. Atatürk’ün Tren Garında temsili olarak karşılanmasının ardından tren garından Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü düzenlenecek. Saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanında çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirilerek tören sona erecek.

