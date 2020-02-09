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Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 96. yıldönümü kutlandı

AYDIN HABERLERİ  | 09.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Aydın’ın Söke ilçesine gelişinin 96’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.Söke’deki kutlamalar, Atatürk’ün 9 Şubat 1924 yılında Söke’ye gelişinde karşılandığı Söke-Kuşadası yolu üzerinde sembolik karşılama ile başladı.

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Aydın’ın Söke ilçesine gelişinin 96’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.
Söke’deki kutlamalar, Atatürk’ün 9 Şubat 1924 yılında Söke’ye gelişinde karşılandığı Söke-Kuşadası yolu üzerinde sembolik karşılama ile başladı. Protokol üyeleri Cafer Efe heykeli önünde yürüyüş ve bisiklet gruplarını beklerken; yürüyüşe katılanlar tarafından taşınan Türk bayrağı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Cafer Efe Heykeli önünde Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’na teslim edildi.
Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, siyasi parti, meslek odaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenci gruplarından oluşan kortej, Söke Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.
Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilk olarak Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptı. 9 Şubat’ların Söke için bir onurun yıldönümü olduğunu beliren Başkan Tuncel; “9 Şubat 1924 tarihinin 96. Yıldönümünü yine aynı heyecan ve gururla yaşıyoruz. Bu anlamlı günün yıl dönümlerinde Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi anlamak ve anlatabilmek gerektiğini, günümüz şartlarında onun ilkeleri ve bize gösterdiği yolun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bizlere sadece bilimin yolundan gitmemizi söyleyen Mustafa Kemal Atatürk; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yapılanmasıyla Cumhuriyet’i bizlere emanet etmiştir. Bu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız. İçimizde yanan ve hiç sönmeyecek bağımsızlık ateşiyle, bize hedef gösterdiği çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkmak için her zaman çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta tüm vatan kahramanlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; Atamızın Sökemize teşriflerinin 96. Yıldönümünde siz değerli Sökeli hemşerilerimiz saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.
Atatürk’ün Söke’ye yaptığı ziyaretin sıradan bir yurt gezisi olmadığına dikkat çeken İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise yaptığı konuşmada; “Söke ziyareti; ülkemizin en önemli tarım alanlarından birine sahip ilçemize ülke ekonomisine katkıları dolayısıyla verilen değerin göstergesi olmak yanında, İstiklal savaşına ve daha bir yılını doldurmayan Cumhuriyetin ilanına Sökelilerin verdiği katkılara teşekkür ziyareti olarak da anlamak mümkündür” dedi.
Törende konuşmaların yanında Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibince gösteri sunulurken, günün anlamına ilişkin şiirlerde okundu. Törende Atatürk koşusunda dereceye girenlere madalyaları verildi.

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