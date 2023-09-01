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Atatürk’ün Suşehri’ne gelişinin 104. yılı törenle kutlandı

01.09.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ın Suşehri ilçesine gelişinin 104’üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk’ün Suşehri’ne gelişinin 104. yılı törenle kutlandı

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Yüksel,1 Eylül’ün Suşehri için gurur günü olduğunu söyledi.

Yüksel konuşmasında, “ Bugün, tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini anmak ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Suşehri’ne gelişinin yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Atatürk’ü anmak ve onun aziz hatırasını yaşatmak, milletimizin en kutsal görevidir. Atatürk’ün Suşehri’ne gelişi, sadece sembolik bir ziyaret değil, aynı zamanda milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için önemli bir adımdı. Onun halkla iç içe olma isteği, onu her daim milletine yakın kıldı ve halkın sevgisiyle anılmasını sağladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Suşehri’ne gelişinin 104. yıl dönümünde, onun büyük mücadelesini, fedakârlığını ve liderliğini bir kez daha hatırlıyor, ona minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Umarım gelecek yıllarda da onun mirası ve ilkeleriyle aydınlık yarınlara yürümeye devam ederiz. 1 Eylül Mustafa Kemal Atatürk’ün Suşehri’mize gelişinin yıl dönümü kutlu olsun” dedi.
Başkan Yüksel daha sonra, Başkanlık makamında tebrikleri kabul etti.

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