Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki törende, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ataman, programda, Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 15 Eylül 1924, ikinci ziyaretinin ise 27 Kasım 1930'da olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Trabzon'a son ziyaretini 10 Haziran 1937'de yaptığını, Atatürk Köşkü'nde konaklayarak vasiyetini de orada yazdığını belirten Ataman, Atatürk'ün Trabzon için önemini dile getirdi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konser verdi.

Törene, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, kamu kurumlarının müdürleri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



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