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Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 89. yıl dönümü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a ayak basışının 89.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a ayak basışının 89. yıl dönümü törenle kutlandı.
Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 89. yıl dönümü nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Ayhan Kefeli, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı katıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk anıtında sona eren törenin ardından program Maden Mühendisleri Lokali’nin bulunduğu alandaki iskelede devam etti.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk’ün ayak bastığı iskeleden denize karanfil bıraktı. TCSG 86 Bot Komutanlığı’na bağlı askerler bot ile getirdikleri Türk Bayrağı’nı Vali Tutulmaz’a teslim etti. Bayrağı öpen Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler Türk Bayrağı’nı açarak poz verdi.

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