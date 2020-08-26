YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89. yıl dönümü

Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89. yıl dönümü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı noktadan denize karanfil bırakıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alan, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilanından sonra Zonguldak ve çevresindeki zengin maden ve kömür yatakları nedeniyle kentin "Türkiye'nin maden endüstri başkenti" kabul edildiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 26 Ağustos 1931'de Ertuğrul yatıyla kente geldiğini ifade eden Alan, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere Üzülmez bölgesini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin ardından havzanın mevcut yapısında büyük değişikliklere yol açan gelişmeler olmuş, ilk işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesi gibi yapılan bir dizi yeniliğin ardından yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocaklarımız tamamen millileştirilmiştir. Atatürk, şehrimize verdiği değeri, 'Zonguldak'ın derin toprakları altındaki maden serveti ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak da o kadar çok kıymetli bir vilayetimizdir.' sözleriyle ifade etmiştir. Gazi'nin bu sözleri tarih sayfalarına bir onur belgesi olarak geçmiştir."

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Tutulmaz ile beraberindeki protokol üyeleri, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi lokali yanındaki Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı yer olan iskeleden denize karanfil bıraktı.

TCSG 86 Bot Komutanlığına bağlı askerler de denizden botla getirdikleri Türk bayrağını protokol üyelerine teslim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
06:06
Öğle
13:00
İkindi
16:43
Akşam
19:43
Yatsı
21:10

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Ufuk Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.