Atay Uslu’dan Batı Antalya turu

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Batı Antalya’da Kumluca, Finike, Demre ve Kaş İlçe Kaymakamları, İlçe başkanları ile bir araya gelerek Batı Antalya’da gençlik spor alanında yapılabilecek yatırımları değerlendirdiler.

TBMM Akdeniz-Pa Türk Grubu Başkanı ve Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü ile beraber Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak ilçelere planlanabilecek spor tesisleri hakkında İlçe kaymakamları, kurum müdürleri ve İlçe başkanları ile fikir alışverişinde bulundu.

“Sporun tabana yayılması için gayret ediyoruz”

Antalya Milletvekili Atay Uslu ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “İlçelerimizde yeterli altyapı ve tesisleşme oluşturularak gençlerimizin ve tüm hemşerilerimizin spor yapmalarının sağlanması, sporun tabana yayılması için gayret ediyoruz. Hedefimiz bir yandan gençlerimizi erken yaşta spora yönlendirmek ve yetenekli öğrencileri keşfetmek, bir yandan sağlıklı nesiller için sporu yaygınlaştırmak. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle, ilçelerimizde kaymakamlarımız ve yöneticilerimizle bir araya geldik, ilçelerimize yapabileceğimiz yatırımları yerinde görerek istişare ettik” dedi.