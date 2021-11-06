YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. "Ata'ya saygı" için pedal çeviren bisikletliler Bolu'ya ulaştı

"Ata'ya saygı" için pedal çeviren bisikletliler Bolu'ya ulaştı

06.11.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ata'ya saygı" için pedal çeviren bisikletliler Bolu'ya ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında anmak için Anıtkabir'e ulaşmak üzere Düzce'den yola çıkan bisikletliler Bolu'ya geldi.

Düzce'den sabahın erken saatlerinde hareket ederek 256 kilometrelik tura başlayan bisikletliler, Bolu Dağı ve Abant gişelerini geçti.

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyesi 35 kişi, polis ekiplerinin eşliğinde geldikleri Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde mola verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicü, AA muhabirine, "Ataya Saygı Bisiklet Turu"nu 7 yıldır düzenlediklerini belirterek, "Bugün 175 kilometre sürmeyi planlıyoruz. Yarın da Kızılcahamam'dan başlayarak kalan 81 kilometreyi tamamlayıp Ata'mızı ziyarete gideceğiz. Duygusal bir yolculuk oluyor." diye konuştu.

Bisiklet turuna eşiyle katılan Özcan Güler de "Anıtkabir'e gidiyoruz. Bu nedenle duygu yüklü bir sürüş oluyor." dedi.

Tuğba Güler de güzel ve güvenli bir yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Yanımızdan geçen araçlar da bize destek sağlıyor. Yolculuğumuzu bir an önce bitirip Anıtkabir'e ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNEREvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyorEvine gelen erkek arkadaşları, manzarayı görünce arkasına bakmadan kaçıyor
Abant hafta sonu tatilcilerin akınına uğradıAbant hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı
Anahtar Kelimeler:
Bolu Düzce

Bolu Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:42
İkindi
15:26
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Bolu Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Selen Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.