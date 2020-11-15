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’Ata’yı Anma Spor Yarışmaları’ yoğun ilgi gördü

MERSİN HABERLERİ  | 15.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’2.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’2. Ata’yı Anma Spor Yarışmaları’nın büyük ilgi gördüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kros Parkurunda düzenlenen kros koşu yarışmaları ve bisiklet yarışmalarına farklı yaş kategorilerinde çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmalara katılan ve dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in elinden aldı.
Gençlerin sporcu, saygılı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Özyiğit, “Yarışmalar özel olarak hazırladığımız kros parkurunda düzenleniyor, geçen yıl ilkini yapmıştık. Bugün 194 sporcumuz atletizmde yarıştı ve temiz bir mücadele oldu. Burada en önemli şey yarışmak, bu alanda gelecek vadeden sporcularımız da yarıştı. Sporcularımız bizi mutlu ettiler. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözlerinden hareketle, gençlerimizim hem sporcu olması hem de saygılı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli. Dolayısıyla vatandaşlarımızı burada görmek ve bu yarışmalara katılmaları bizi mutlu ediyor ve bu faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz. Atatürk’ün aziz hatırasını anma konusunda devamlılığımız olacak. Parkurumuz Mersin’de kros alanında hem atletizm hem de bisiklet sporunda yarış yapılabilecek tek parkur. Burası kentin içinde kalmış bir yer. Mülkiyetinin tamamı belediye olarak bizde olmayabilir ama burayı kazanmaya çalışacağız, biraz daha kuzeyde bulunan bir kamu arazisinin tahsisi konusunda da bir talebimiz olacak. Ve burayı geleceğe hazırlayacağız" dedi.
2. Ata’yı Anma Spor Yarışmaları kapsamında son olarak Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesislerinde tenis turnuvası yapılacak.

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