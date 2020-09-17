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ATB, Aydın Memecik Zeytini Coğrafi İşaret Tescili’ni aldı

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası (ATB), başvuruda bulunduğu ‘Aydın Memecik Zeytini’ için coğrafi işaret başvurusunu aldı.Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu yapılan “Aydın Memecik Zeytini” coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlandı.Coğrafi işaretli ürünlerin yerel ve bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılarının olduğunu ve ülke ekonomisine yeni pazarlar kazandırdığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,“ Yerelde ve ulusalda ilimizle özdeşleşmiş olan ürünlerimizin coğrafi işaret tescilinin yapılması ile başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik değerlerinin korunması amaçlanmaktadır.

ATB, Aydın Memecik Zeytini Coğrafi İşaret Tescili’ni aldı

Aydın Ticaret Borsası (ATB), başvuruda bulunduğu ‘Aydın Memecik Zeytini’ için coğrafi işaret başvurusunu aldı.
Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu yapılan “Aydın Memecik Zeytini” coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlandı.
Coğrafi işaretli ürünlerin yerel ve bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılarının olduğunu ve ülke ekonomisine yeni pazarlar kazandırdığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,“ Yerelde ve ulusalda ilimizle özdeşleşmiş olan ürünlerimizin coğrafi işaret tescilinin yapılması ile başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik değerlerinin korunması amaçlanmaktadır. Aydın’ın en önemli ürünlerinin başında gelen “Aydın Memecik Zeytini” nin marka değerini ve bilinirliğini arttırmak adına Aydın Ticaret Borsası olarak coğrafi işaret başvurusunu tamamladık. Coğrafi işaret başvuru hazırlıkları sürecinde emeği geçen ve destekleyen herkese teşekkürlerimi sunarım ”dedi.
Coğrafi işaret tescil belgesinin üreticiler, tüccarlar, işletmeciler ve ihracatçılar için önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu belirten Çondur, coğrafi işaretli ürünlerin marka değeri ve bilinirliliğinin yüksek olacağını ayrıca uluslararası payının artış göstererek yüksek fiyatla satılacağını söyleyerek ‘İlimize ve ülkemize hayırlı olsun’ ifadelerini kullandı.

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