ATB Başkanı Ali Çandır: "Ödemeler 2022’ye kadar faizsiz ertelensin""

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası’nın video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katıldı. Hisarcıklıoğlu’na taleplerini anlatan ATB Başkanı Ali Çandır, "Mart ayının ortasından itibaren can derdine düştük ve hiçbir hedefimizin gerçekleşmediğini gördük. Tarım sektörü varlığını maliyet yükleri altında sürdürmeye çalışıyor. Kamuya yönelik birikmiş, ertelenmiş ya da gecikmiş tüm ödemelerimizin en az 2022 yılına kadar faizsiz ertelenmesini ve sonrasında da makul taksitler halinde ödenmesini talep ediyoruz." dedi. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, üyelerin sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Bir asırlık geçmişe sahip ATB’nin 100’üncü yılını kutlayarak konuşmasına başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Pandemi bitince bir asırlık geçmişinizi birlikte kutlamak dileğiyle nice senelere” dedi.

"Yöresel ürünleri kafalarımıza kazıdı"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsa’nın Türkiye ekonomisine katkılarının takdire değer olduğunu kaydetti. ATB Başkanı Ali Çandır’ın vizyoner kimliğiyle YÖREX başta olmak üzere kent ve ülke ekonomisine can verecek birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Yöresel ürünler ve coğrafi işaretin ne kadar önemli olduğunu Türk iş dünyasının kafasına kazıdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. TOBB’da da Ali Çandır Başkanımın fikirlerinden bizzat istifade ediyorum” diye konuştu.

“Antalya çok önemli bir yerde”

Antalya’nın Türkiye için çok önemli bir yerde olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Burada para var, ekonomi var. Allah size her türlü nimeti vermiş. Denizi, kumu turizmi vermiş. Öte yandan müthiş bir tarım araziniz var. Tarıma dayalı sanayi var, ticaret var. Her şey var. Allah Antalya’ya dört dörtlük coğrafya nasip etmiş. Antalya’da bulunduğunuz için çok şanslısınız” dedi.

"Dünya tarımı keşfetti"

Dünyanın korona virüs belası ile karşı karşıya olduğunu, sadece Türkiye’nin değil tüm ülke ekonomilerinde virüse bağlı ciddi zorluk yaşandığını kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu dönemde dünya, tarımın çok önemli olduğunu keşfetti. Sizlerin faaliyette bulunduğu alan müthiş fırsatları barındırıyor. İnsanoğlu tarıma dayalı sanayiyi yeni keşfediyor. Biz bu coğrafyada bu fırsatı yeterince değerlendiremiyorduk, inşallah bundan sonra daha iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.