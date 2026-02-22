Nur Sürer'den tepki çeken Yılmaz Güney yorumu! "'Karısını dövdü' diyorlar..."

"Uçurtmayı Vurmasınlar" ile hafızalara kazınan ve pek çok dizide başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Nur Sürer sözleriyle gündemde. Yılmaz Güney'e dair yapılan eleştirilere sık sık yanıt veren Nur Sürer yine konuştu.

"21 yaşında biri, Yılmaz Güney için 'Ama savcıyı öldürmüştü' diyebiliyor." diyerek Yılmaz Güney hakkındaki eleştirilere karşı çıkan Nur Sürer, Birsen Altuntaş'a şu açıklamayı yaptı:

"BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Orada geçen meseleyi biz sinemacılar olarak iyi biliyoruz. Savcının yaptığı çirkinlikleri de. 'Karısını dövdü' diyorlar; bizim analarımız da babalarımızdan tokat yerdi zaman zaman. Türkiye’de iki gün önce altı kadın öldürüldü, bunun hesabını kimse sormuyor. Yılmaz Güney, gerçekten biz sinemacılar için çok önemli bir insan; bizim kırmızı çizgimiz."

Sosyal medyada Nur Sürer'in bu ifadelerine tepkiler gecikmedi. Nur Sürer'e "Birini sevmekle yaptığı kötülükleri savunmak aynı şey değil", "İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken Yılmaz Güney'i aklamak", "Çok saçma bir açıklama" yorumları geldi.