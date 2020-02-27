YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ATB Başkanı Çandır: " Vergi sisteminin daha adil olabilmesi için tabana yayılması gerekli"

ATB Başkanı Çandır: " Vergi sisteminin daha adil olabilmesi için tabana yayılması gerekli"

ANTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Gelir İdaresi Grup Müdürü Emre Gök ve kurum müdürleriyle 31.

Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Gelir İdaresi Grup Müdürü Emre Gök ve kurum müdürleriyle 31. Vergi Haftası nedeniyle Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve beraberindeki heyeti, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan ağırladı. Borsa Başkanı Çandır, 31. Vergi Haftası’nı kutlarken, Vergi Dairesi Başkanı Uzun’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Antalya’nın tarımda üreten bir kent olduğunu belirten Çandır, “Antalya’mız aynı zamanda sorumluluklarını yerine getiren, borcuna sadık bir kenttir” dedi. Vergi sisteminin daha adil olabilmesi için tabana yayılması gerektiğini söyleyen Çandır, bu yönde çalışmalar yapılmasını beklediklerini kaydetti. Çandır, kayıtlı ekonominin önemini vurgularken, bunun vergi geliri açısından da önemine dikkat çekti.

"Amacımız vergi bilinci oluşturmak"
Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, vergi hizmetleriyle ilgili belgi verdi. Uzun, verginin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, “Devletimiz kazanılmayan paranın vergisini istemez” dedi. Vergisini zamanında ödeyen mükellefin kazançlı olduğunu söyleyen Uzun, elektronik ortama geçilmesiyle iş ve işlemlerin daha kolaylaştığını, hızlandığını ve mükelleflerin bundan yararlandığını vurguladı. Uzun, bu yılki Vergi Haftası’nda da vergi bilincini oluşturmak için bir dizi ziyaretler ve etkinlikler düzenlediklerini bildirirken, “Amacımız vergi bilincini oluşturmak, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini sağlamak” dedi.
Bütçe gelirlerinin büyük bölümünü vergilerin oluşturduğunu belirten Uzun, girişimciliğin önünü açacak, daha şeffaf bir vergi sistemi üzerinde çalışıldığını vurguladı. Uzun, “Borsamız ve sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman uyum içerisinde hareket ediyoruz” derken, Ali Çandır ve yönetimine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalya Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:25
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:55
Yatsı
20:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Asya Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.