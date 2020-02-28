YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ATB Başkanı Çandır: "Yüreğimiz yandı"

ATB Başkanı Çandır: "Yüreğimiz yandı"

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimizden gelen haber hepimizi derinden üzmüştür.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimizden gelen haber hepimizi derinden üzmüştür. Acı haber yüreğimizi yakmıştır" dedi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, İdlib’de hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için mesaj yayımladı. Çandır, mesajında şunları kaydetti:
“İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerimizden gelen haber hepimizi derinden üzmüştür. Acı haber yüreğimizi yakmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Şehit askerlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Devletimiz güçlüdür, ordumuz güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yayındayız. Türk milletinin başı sağ olsun.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:24
Öğle
13:15
İkindi
16:25
Akşam
18:56
Yatsı
20:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Denizin Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.