YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ATB Başkanı Çandır: "Zeytinpark Ziraat Fakültesi için tarımsal laboratuvar olabilir"

ATB Başkanı Çandır: "Zeytinpark Ziraat Fakültesi için tarımsal laboratuvar olabilir"

ANTALYA HABERLERİ  | 17.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci’yi ağırladı. Çandır, "Zeytinpark Ziraat Fakültesi için tarımsal laboratuvar haline gelebilir. Bu konuda işbirliği yapmaya hazırız."dedi.
ATB Başkanı Çandır, Özkan’a yeni görevinde başarılar dilerken Borsa’nın çalışmalarını paylaştı. Antalya’nın önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu bunun tam kapasite değerlendirilmesi halinde kentin kazanacağını kaydeden Çandır, “Kentimizde tarımı başka bir yere evirelim istiyoruz. Bunun için üniversite ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi.
Zeytinpark, YÖREX gibi Borsa’nın çalışmalarında birlikte çalışmak istediklerini söyleyen Çandır, “Zeytinpark Ziraat Fakültesi için tarımsal laboratuvar haline gelebilir. Bu konuda işbirliği yapmaya hazırız” dedi.
EXPO2016 Sergi alanının atıl vaziyette beklediğini belirten Çandır, kentin dinamiklerinin ortak akılla alanı en iye şekilde kente kazandırabileceğini ifade etti.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ziyareti nedeniyle Çandır’a teşekkür etti.
Akdeniz Üniversitesi’nin tarımda olması gereken yerde olmadığını kaydeden Özkan, “Her alanda Üniversitemizin birikimini şehre yansıtalım istiyoruz. Halka dokunan projeler yürütmekten yanayız. Bu konuda borsamızla çeşitli konularda işbirliği yapabiliriz” diye konuştu.
Antalya’da tarımın önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Özkan, bu potansiyelin akademinin bilgi birikimiyle daha üst seviyeye çıkarılabileceğini söyledi.
Özkan, EXPO 2016 sergi alanının sağlık sektörü için değerlendirebileceğini bildirdi. Sağlık turizminin kitle turizminden çok daha fazla kazandıran bir alan olduğuna dikkat çeken Özkan, Antalya’nın sağlık alanındaki yüksek potansiyelinin turizm alanında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Çandır, Özkan’a Zeytinpark’ın ürünlerinden oluşan hediyeliği takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Antalya Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:26
Akşam
19:09
Yatsı
20:25

Antalya Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Gün Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
CK Enerji Akdeniz’den MİM hizmeti
CK Enerji Akdeniz’den MİM hizmeti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
Çaldığı Ürünleri Başka Markete Satan Hırsız Tutuklandı
Çaldığı Ürünleri Başka Markete Satan Hırsız Tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.