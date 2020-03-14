ATB Başkanı Çondur’dan fahiş fiyatla mal satanlara uyarı

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, koronavirüs salgınını fırsat bilerek fahiş fiyatla mal satanlara uyarıda bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, dünya genelinde bir çok ülkede görülen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüsün (Covid-19) Sağlık Bakanı Fahretin Koca’nın yaptığı açıklama ile ülkemizde tespit edilmesi üzerine, ülke genelinde fahiş fiyatla mal satanlara uyarıda bulundu.

Çondur, yaptığı açıklamada; “Dünya genelinde bir çok ülkede görülen koronavirüs (Covid-19) salgınını fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan, firmalara karşı Aydın Ticaret Borsası olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

