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ATB personeline “Proaktif İletişim Becerileri” eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası personeline yönelik “Proaktif İletişim Becerileri" eğitimi online olarak gerçekleştirildi.Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Denizli eğitmeni İlker Kaldı tarafından verilen eğitimde, proaktiflik nedir?

ATB personeline “Proaktif İletişim Becerileri” eğitimi verildi

Aydın Ticaret Borsası personeline yönelik “Proaktif İletişim Becerileri" eğitimi online olarak gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Denizli eğitmeni İlker Kaldı tarafından verilen eğitimde, proaktiflik nedir? Proaktif kişiler, reaktif kişiler, proaktif davranış nedir? Proaktif davranışın bileşenleri nelerdir? Proaktif iletişim, proaktif bakış açışı, proaktif dil, reaktif dil, etki alanını genişletmek, proaktif davranış nasıl geliştirilir? Konfor alanı, gelişme alanı, panik alanı, Proaktif davranış zararlı olabilir mi? Durum değerlendirme becerisi, proaktif davranış ve liderlik başlıkları altında anlatım gerçekleştirildi. Eğitim soru cevap bölümü ile tamamlandı.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur verilen eğitimle ilgili olarak, “2020 yılı eğitim planları çerçevesinde borsa personeline yönelik gerçekleştirilen “Proaktif İletişim Becerileri Eğitimi” üyelerimize daha iyi hizmet sunabilme adına önem taşımaktadır. Eğitime eksiksiz katılım sağlayan Borsa personeli ve Denizli ABİGEM eğitmeni İlker Kaldı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

ATB personeline “Proaktif İletişim Becerileri” eğitimi verildi

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