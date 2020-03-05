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ATB’de kişisel verilerin korunması anlatıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.03.2020 12:12 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, “Kişisel verilerin korunması gerek kişisel haklarımızın korunması gerek verilerimizin güvenliğinin sağlanması yönleriyle hepimizi yakından ilgilendiren bir konudur” dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hukuk Müşavirleri Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Nihat Bayar ile Pelin Gökçe Uğurlu’nun konuk olduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Bilgilendirme Toplantısı, ATB Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, “Kişisel verilerin korunması gerek kişisel haklarımızın korunması gerek verilerimizin güvenliğinin sağlanması yönleriyle hepimizi yakından ilgilendiren bir konudur” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hukuk Müşavirleri Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Nihat Bayar ile Pelin Gökçe Uğurlu’nun konuk olduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Bilgilendirme Toplantısı, ATB Toplantı Salonu’nda yapıldı. Yoğun katılımlı toplantının açılışında konuşan Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, “Kişisel verilerin korunması gerek kişisel haklarımızın korunması gerek verilerimizin güvenliğinin sağlanması yönleriyle hepimizi yakından ilgilendiren bir konudur” dedi.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin çeşitli yaptırımlar ve para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Simav “Para cezalarıyla karşılaşmamak, konu hakkında bilgilerimizi artırmak ve aklımıza takılan soruları müşavir arkadaşlarımıza sormak amacıyla bir aradayız. Borsa olarak, kentimiz, sektörümüz ve üyelerimizin sorunlarına hassasiyetle yaklaşmaya ve sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda paneller, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemeye gayret ediyoruz” diye belirtti.

"İzinsiz paylaşıma yasal yatırım"
TOBB Hukuk Müşavirleri İbrahim Nihat Bayar, Anayasa’ya göre herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğunu belirtirken, bunun güvence altına alındığını söyledi. Bayar, doğum tarihinden telefon numarasına, plakadan IP adresine, pasaport numarasından fotoğrafa, kişisel e mail adresinden parmak izine, kişiye ait olduğu ispatlanan tüm tercihlerin özgeçmişin, üyeliklerin, siyasi tercihlerin ve dini inançların kişisel veri olarak kabul edildiğini ve kanun kapmasında olduğunu vurguladı. Bunların izinsiz paylaşılamayacağını belirten Bayar, bunun yasal yaptırımı olduğunu kaydetti. Bir başkasının kişisel verisini elde edilen kişinin o veriyi işlemek maksadıyla elde ettiğine dikkat çeken Bayar, bunun belli kurallar çerçevesinde ve gizlilik içerisinde olması gerektiğini söyledi. Türkiye’de 80 milyon cep telefonu abonesi bulunduğunu, 70 milyon internet abonesi bulunduğunu, dünyada 3 milyar 200 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirten Bayar, kişisel verilerin korunmasının önemini vurguladı. Pelin Gökçe Uğurlu da konuyla ilgili bilgi verirken katılımcıların sorularını yanıtladı.

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