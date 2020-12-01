ATB’den Muğla ve Denizli valilerine ziyaret

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, beraberindeki heyet ile birlikte Muğla ve Denizli Valisini ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, beraberindeki heyet ile birlikte Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş faaliyeti hakkında görüşmek üzere Muğla Valiliği ve Denizli Valiliği’ne bir dizi ziyarette bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk ile birlikte Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş faaliyetleri hakkında görüşmek üzere Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Aydın’ın Söke ilçesinde faaliyete geçecek olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’nin ortak fayda sağlayacak yatırımları üzerine karşılıklı istişarede bulunuldu.

“Başkan Çondur, Denizli Valisi Atik’i ziyaret etti”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ile birlikte Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret etti.

Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi noktasında önem arz edecek olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin başta Aydın ili olmak üzere Ege Bölgesi için önemli bir yatırım olduğunu belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Bu proje üreticilerimiz ve tüccarlarımıza istikrarlı, fayda sağlayacak imkanlar sunacaktır”dedi.

Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’ nin bölge ekonomisini güçlendirecek bir çalışma olduğunu belirten Çondur, “Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı, Denizli Valisi Sayın Ali Fuat Atik’i makamlarında ziyaret ederek Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bölgemiz ekonomisinin ivme kazanması açısından verimli bir görüşme olduğu kanaatindeyim. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim”dedi.

