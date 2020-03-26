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ATB’den üyelerine kolaylık

AYDIN HABERLERİ  | 26.03.2020 12:57 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üyelerinin tescil işlemlerini e-posta ve faks yolu ile yapabileceklerini ifade etti.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “ Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde, Aydın Ticaret Borsası olarak üyelerimizin sağlığınızı korumaya büyük önem veriyoruz.

ATB’den üyelerine kolaylık

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, üyelerinin tescil işlemlerini e-posta ve faks yolu ile yapabileceklerini ifade etti.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “ Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde, Aydın Ticaret Borsası olarak üyelerimizin sağlığınızı korumaya büyük önem veriyoruz. Bilindiği üzere, söz konusu salgını sınırlamanın ve kontrol altına almanın en etkili yolu sosyal izolasyon olarak işaret edilmektedir. Bu amaca yönelik olarak üyelerimiz tescil işlemlerini e-posta ve faks yolu ile gerçekleştirebilecek” dedi.
Üyelerin tescil işlemlerini borsaya gelmeden yaptırabilmesi için 0 256-211 50 00 dahili (127 - 124) sabit numaradan veya 0 530 442 91 15 nolu telefondan iletişime geçebilecek. Ayrıca borsa mesai saatlerinin tedbir amaçlı 12.00-17.30 olarak değiştirildi açıklandı.

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