ATB’den üyelerine nefes aldıracak protokol

Nakit sıkışıklığını giderecek ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TOBB ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi çerçevesinde protokolü imzaladıklarını belirtti. Pandemi döneminde daralan Antalya ekonomisine cansuyu olması açısından çalışmanın önemini vurgulayan Çandır, “Ödeme zorluğu ve nakit sıkışıklığı yaşayan piyasaya can suyu olacak nitelikte bir proje. Buna öncülük eden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a teşekkür ediyorum. Tedarik zincirindeki aksamalarla karşılaşan üyelerimiz için önemli bir çalışma. İşlerini genişletmek ve nakit akışını hızlandırmak isteyen üyelerimiz yararlanabilir” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası işbirliğiyle başlatılan Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi çerçevesinde Antalya Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası Antalya Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol imza törenine, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, Ziraat Bankası Antalya 1. Bölge Yöneticisi Şefik Diler ile Ziraat Bankası Antalya Şube Müdürü Ender Doğan katıldı.

Tarımın yanındayız

Ziraat Bankası Antalya 1. Bölge Yöneticisi Şefik Diler, Ziraat Bankası ve TOBB’un ticarette tedarik finansmanını güvence altına almak ve firmaların nakit akışını kolaylaştırmak için projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Diler, “Borsa üyeleri, Ziraat Bankası’nın kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda vade ve finansman avantajlarından yararlanabilecek” dedi. Antalya Ticaret Borsası’nın Antalya ve ülke tarımının için önemli bir kurum olduğunu belirten Diler, “ATB üyelerine, hem tarımsal krediler hem de diğer finansman yöntemleriyle elimizden geldiği kadar tüm şubelerimizle yardımcı oluyoruz” dedi.

Ziraat Bankası Antalya Şube Müdürü Ender Doğan, protokolle alım satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirileceğini söyledi. Doğan, “Güvenli ticaret sistemini getiren bir protokol imzaladık. Üyeler, Ziraat Bankası’nın kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar kendi belirledikleri vadeler çerçevesinde ticaret yapabilecek” dedi.