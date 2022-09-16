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Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası

16.09.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 metre tüfek yat karışık takım müsabakasında Ahmet Bayrak ve Zeynep Yıldız'dan oluşan milliler, 616.4 puanla 13. sırada yer aldı

Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda 50 metre tüfek yat karışık takım müsabakasında Ahmet Bayrak ve Zeynep Yıldızdan oluşan milliler, 616.4 puanla 13. sırada yer aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, 50 metre tüfek yat karışık takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Organizasyonu, Ahmet Bayrak ve Zeynep Yıldız'dan oluşan milliler, toplam 616.4 puanla 13. sırada, Taha Şükrü Baltacı ve Elif Duygu Eren Kotoş'tan oluşan takım ise 609.4 puanla 23. sırada tamamladı.

Organizasyon, 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
türkiye atıcılık ve avcılık federasyonu

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