Atgirmez Mahallesi’nin kanalizasyon sorunu çözülüyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’un kırsal mahallelerinden Günyurdu-Atgirmez Mahallesi’nin çeyrek asırdan fazla süredir devam eden kanalizasyon, yol ve yağmursuyu sorununu çözmek için düğmeye bastı. Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, hem kanalizasyon hem yol sorununun bu yıl bitmeden ortadan kalkacağını söyledi.

Seçer, sorunları yerinde görmek ve devam eden projeleri denetlemek için başlattığı ilçe gezilerini Tarsus’ta sürdürdü. Seçer’in Tarsus’taki ilk durağı Yenice Mahallesi oldu. Görevde olduğu 1 yıllık süre içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde mali ve idari disiplini sağladıklarını kaydeden Seçer, "Mersin, zor bir kent ama aynı zamanda kolay bir kent. Çünkü Mersin, güçlü bir kent, üreten bir kent, geliri iyi olan bir kent. Ama buna rağmen sorunları çok olan bir kent. Yukarıdakiler, aşağıdakiler. Asgari ücretle çalışanlar, yılda milyon dolarlar kazanan çok büyük firmalar, işadamları. Burası Mersin. Burası dünya kenti. Burada her şey var. Şunu net olarak söyleyebilirim. Mersin, Türkiye’nin değil dünyanın yıldızı parlayan şehirleri arasında olacak. Bunu yakın tarihteki gelişmeler bize gösterecek. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak vizyonla belediyemizi yönetmeye çalışıyoruz. Biz bu gelişmelere ayak uyduracak mesaiyle, çalışkanlıkla, azimle, projelerle kentimizi yönetmeye çalışıyoruz ve başarılı olacağız. Hiçbir endişemiz yok. Adaptasyon ve pandemi sürecinin oluşturduğu etkilerden arındırılmış olarak Belediyemiz 1 Haziran itibariyle start verdi. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Herhangi bir bahanenin arkasına sığınmadan, seçim öncesi Mersin halkına hangi konuda söz verdiysek, hangi yatırımları, projeleri gerçekleştireceğimizi onlara bir vaat olarak verdiysek, artık bunları gerçekleştirme zamanı" diye konuştu.

1 Haziran’dan sonra belediye başkanı olarak her yere gitmeye başladığını anlatan Seçer, sorunları yerinde görmenin, vatandaşlarla beraber çözmenin belediyeciliğin esası olduğunu vurguladı. Seçer, Yenice’de tespit ettikleri sorunlar ve yatırım programına alınan çalışmalar olduğunu ifade ederek, Yenice’nin altyapı ve kanalizasyon sorununu çözmek için 2022’de başlayıp 2023’te bitecek çalışmalar planlandığını söyledi. Bu yatırımların 22 milyon lira değerinde olacağını kaydeden Seçer, Atgirmez Mahallesi’nde yapılacak 3 milyon liralık proje de dikkate alındığında, Yenice bölgesinde altyapıya 25 milyon lira harcanacağını ve sıkıntıların giderileceğini ifade etti.

Şu anda atıl durumda olan Yaşar Bayboğan Kültür Merkezi’ni hem kreş hem kadınlar için meslek edindirme kursu olarak düşündüklerini söyleyen Seçer, şu an ortaokulda olan ve önümüzdeki yıl liselere geçiş sınavına girecek olan öğrencilere de müjde verdi. Seçer, “Türkiye’de ilk, Mersin’de ilk, Yenice’de Kasım ayında açacağız, liseye geçecek, ortaokulda okuyan öğrencilerimiz kırsaldan gelsinler, bizim çağdaş, yönü ileriye dönük, aklı, fikri ilimde olan, düsturunu, ülküsünü Atatürk’ten almış öğretmenlerimizle LGS’ye hazırlansınlar. İlk kursu burada, Yenice’de başlatıyoruz. Eğitime ayırdığımız pay her geçen yıl artacak. Bu ülkeyi eğitim kurtaracak. Daha çok kırsala yatırım yapıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için, kırsalda yaşayan çocuklarımızın da görece olarak geliri iyi olan ailelerin çocuklarıyla aynı eşit koşullarda okuyabilmeleri için, eğitim almaları için, Belediyemiz elini uzatıyor ve uzatmaya da devam edecek” dedi.