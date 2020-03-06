Atiba Hutchinson: Bu şekilde devam etmeliyiz!

Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta oyunuyla yıldızlaşan Atiba Hutchinson, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Daha fazla gol atmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Atiba, "Çok önemli bir maçtı. Alanyaspor gibi zor bir deplasman maçını kazandıktan sonra burada kazanmamak üzücü olurdu. İyi başladık, erken bir gol bulduk, sonra daha fazla gol atmaya çalıştık ama başaramadık. Üstüne koya koya devam ediyoruz, bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
37 yaşında olmasına rağmen performansını her geçen gün yükselttiği hatırlatılan Kanadalı futbolcu, "Bu seviyede oynamaya devam ettiğim için müteşekkirim. Ben elimden geldiğince çalışıyorum. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor ama işinizi yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Bu bir kişiyle yapılan bir iş değil, ne yapıyorsak, birlikte yapıyoruz. Resmin tamamını görüp, devam etmemiz gerekiyor." dedi.
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