Atiba ile Vida arasında sert tartışma

Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından yaşanan gerilim ise gündem oldu. Atiba ve Vida arasındaki tartışma dikkat çekti.
90 dakikanın sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuları Atiba ile Caner Erkin arasında sinirler gerilirken, araya Domagoj Vida girdi. Kanadalı futbolcu, Vida'ya tepki gösterirken, araya giden Jeremain Lens, olayın büyümesini önledi.
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